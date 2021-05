David Barrufet en Esports COPE: "No me esperaba que me echasen del club"

El mítico exportero del Barça ha atendido a los micrófonos de Esports COPE pocas horas después de comunicar al equipo que el club ha decidido prescindir de sus servicios como mánager deportivo de la sección de balonmano después de 37 años en la entidad.

Asegura Barrufet que no lo esperaba "que me echen fuera del club del todo no, que me quitasen de director deportivo sí porque se han publicado cosas y es normal que pongan a gente de su confianza para empezar un nuevo proyecto".

El miércoles le comunicaron que no continuaría en el club por un cambio deportivo. Los encargados de hacerlo fueron el directivo responsable de la sección Xavier Budó y una persona de recursos humanos a los que agradece el comportamiento. Respecto a su relación con una de las personas fuertes de la directiva Laporta, también exjugador del club, Enric Masip, Barrufet asegura que "con Enric tengo una relación correcta".

Barrufet no quiere explicar si está decepcionado "soy del Barça y nunca hablaré mal del Barça. No diré si me he sentido bien o mal tratado". Y añade "agradecido por todos los años, nunca hablaré mal de nadie del Barça porque es el club que quiero y donde he estado desde los 14 años".

Lo que sí recuerda emocionado es cómo se lo comunicó a los jugadores este jueves después de conseguir la clasificación para la Final Four de la Champions "fue el momento más duro de todos estos días. La reacción de ellos fue un momento muy bonito, me abrazaron y me dieron las gracias".

Barrufet desea que esta temporada acabe con la consecución del título europeo "ojalá se consiga porque llevan mucho tiempo trabajando, la décima Champions sería muy bonita".

Asegura que se va satisfecho con el trabajo realizado "nosotros hemos intentado hacer el trabajo bien hecho, el presidente decide que hay que hacer un cambio y hay que respetarlo. Ojalá que con el cambio ganen todas las Champions que jueguen pero nosotros nos vamos con la cabeza bien alta".