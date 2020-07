Daniel Bertoni en Esports COPE: "Setién hace cambios que no entiende ni él"

El exjugador de Nápoles y Sevilla, entre otros clubes, Daniel Bertoni ha pasado este miércoles por Esports COPE y ha sido muy crítico con la gestión de los partidos de Quique Setién en el FC Barcelona "no conozco al técnico como persona, pero como técnico me deja dudas. A veces hace cambios que no los entiende ni él. Me parece que se equivoca demasiado en los cambios. El buen entrenador es el que cambia el partido". Y añade "cuando hacemos una crítica entre amigos viendo los partidos del Barça y el Real Madrid con mi excompañero Bochini, decimos: "los cambios del entrenador de Barcelona son una cosa de locos". Y eso que nosotros estamos a 12.000 quilómetros".

Sobre el futuro de Leo Messi, el excampeón del mundo en el 78 considera que el capitán del Barça todavía tiene cuerda para años "cuando aparece es el mejor jugador del partido. Romper récord tras récord no es fácil. El Barcelona tiene con él la carta ganadora".

Por ello considera que el Barça necesita especialmente la participación de Leo Messi en un equipo que va envejeciendo "hay que esperar que aparezca Messi porque es el factor diferencial. Los años pasan para todos. Hay muchos jugadores que están en el final de su carrera".

Bertoni considera que el Barça ya no es el equipo matador de años atrás, pero le puede ganar la eliminatoria de Champions al Nápoles "al Barcelona le cuesta mucho perforar la defensa contraria, pero creo que el Napoli tampoco está andando muy bien. Creo que la pandemia les ha hecho daño a los equipos europeos". Cree que el 1-1 del partido de ida, es un resultado remontable para los azulgrana si son capaces de controlar el contragolpe de los italianos "el Barcelona va a tener que luchar mucho porque Napoli va a venir a defenderse. El resultado no es tan difícil de revertir para el Barcelona".

Sobre su compatriota Lautaro Martínez, no tiene claro si finalmente acabará en el Barça "no sé si pondrán el dinero que tienen que poner. Los únicos que lo pueden comprar son Barcelona, Real Madrid y Juventus, o el fútbol inglés. Sería el jugador que sustituiría a Suárez en el futuro. Es una pena que se fue Neymar porque era el trío del futuro Suárez-Messi-Neymar".