Seguim amb l'edició d'estiu d'Esports COPE, que us acompanyarà de dilluns a divendres, de 15.25 a 16.00 hores amb Albert Díez i l'equip de guàrdia. Ens pots escoltar a les emissores de COPE Catalunya i Andorra, al lloc web de COPE i a les aplicacions mòbils.

���� No et perdis el programa d'avui!



⚽️ Ahir Inter 2-Nàpols 0 #SerieA.



��️ Com està el @sscnapoliES a 10 dies pel duel contra el @FCBarcelona_cat? Connexió amb el gran @giaco_iaco



�� A partir de les 15.25 amb @albert_diez. Us esperem!



➡️ En directe https://t.co/TPZp2XvX9Tpic.twitter.com/GbHIvLw4hD