Dani Senabre: "El que em preocupa és que envoltin a Messi de jugadors que l'il·lusionin"

Junior Minguella considera que el club no pateix una crisi esportiva sino institucional "porto des de l'any passat dient que no és un problema d'entrenador, ni de secretaria tècnica, sino de la plantilla que tenim i del desgovern del club. Veurem si Koeman segueix ferm i executa el que volia. És normal que ahir posès el freno de mà, tenint en compte com està el mercat".

Dani Senabre destaca la importància de la reunió de Koeman amb Messi, abans de saber que l'argentí va expressar els seus dubtes en aquesta reunió "la reunió d'avui era importantíssima i parla molt bé de Messi, el fet que sigui prioritat en les seves vacances. Jo no pateixo massa perquè Messi marxi, el que em preocupa és que l'envoltin de jugadors que l'il·lusionin".

En la mateixa línea s'espressa Junior "Leo no vol marxar, on el tractaran millor que aquí? Crec que Leo Messi no marxarà. Tampoc em preguntis si això és bo o no. El que penso és que s'ha de fer un plantejament molt estricte amb els jugadors i explicar-los que no pot ser que siguin ells els que manin i executin. De vegades tenim unes pors irracionals perquè pensem que si perdem el Leo, ja no podrem dir que tenim el millor del món. Però jo penso que si no es quedès, no ens alarmem, tampoc passa res".

Dani discrepa comparant la situació amb la sortida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid "el Madrid sense Cristiano s'ha fotut dues clatellades grans a Europa". Però Junior ho rebat "aquest anys haguéssim guanyat el mateix sense Leo? Sí perquè no hem guanyat res". I l'agent de futbolistes afegeix "el que han de fer des del club és convéncer a Leo que ells saben què s'ha de fer perquè l'equip funcioni. I si seguim amb guerres i amb renovar cada any, no anem enlloc".