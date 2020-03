Dani Senabre: "Els futbolistes haurien de baixar-se els sous com altres treballadors"

L'edició de butxaca d'Esports COPE aquest dijous us porta la informació sobre el FC Barcelona i la nova reunió de la comissió delegada del club prevista per demà. També el retorn de Martin Braithwaite a la seva casa de Madrid després que ha tancat l'hotel on vivia a Barcelona.

A l'Espanyol, arriba una onada de solidaritat des de la Xina. Els aficionats pericos del gegant asiàtic ofereixen al club material sanitari si és necessari. L'Espanyol desperta moltes simpaties a la Xin, d'on són originaris el seu president Chen Yansheng i el davanter Wu Lei, que segueix confinat a Barcelona.

Víctor Navarro ens porta l'informe sobre alguns clubs de Segona B que estan estudiant aplicar ERTES a les seves plantilles, si segueix la crisi del coronavirus. Les mesures anirien des de reduir sous, inclosos els dels futbolistes, a susprendre els pagaments als treballadors durant uns mesos.

Albert Díez ens explica que quatre jugadores de l'Uni Girona han demanat tornar als seus països amb el compromís de tornar si es reprén la competició: Sonja Vasic (Sèrbia), Tijana Andusic (Sèrbia), Abby Bishop (Austràlia) i Adaora Elonu (Nigèria). Tenen contracte fins el 6 de maig, com la resta de la plantilla.

Juan Arias ens explica les ajudes que ofereix la UFEC, Unió de Federacions Esportives de Catalunya, inclosa la cessió dels seus espais per emergències sanitàries. A més l'entitat també proposa a través de la seva web consells per practicar esport a casa i alimentar-se en condicions.