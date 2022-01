Dani Ruiz en Esports COPE: "Apartar a Dembélé es un perjuicio para el Barcelona"

El exjugador del Athletic Dani Ruiz Bazán ha comentado en Esports COPE la noticia del día en la previa del partido de octavos de final de la Copa del Rey que se disputa esta noche en San Mamés (21:30 horas).

El comentarista Cope cree que el Barça se equivoca dejando fuera del equipo a Dembélé "hay que respetar al futbolista. Si él no quiere renovar, está en su derecho, el club no tiene porqué apartarlo, debería aprovecharlo hasta el final. Yo le castigaría jugando todos los días. Apartarle del equipo es un perjuicio para el Barcelona".

En cuanto al partido, Dani asegura que "el Athletic tiene pocos días de descanso y si no está bien físicamente no funciona igual". Además añade que "el Barcelona es el Barcelona, siempre es un gran equipo. Ahora está con gente joven intentando ganarse el puesto y creo que será muy difícil para el Athletic".

El mítico exjugador del Athletic no se fía del conjunto de Xavi Hernández a pesar de ser un equipo en construcción "el Barcelona es un animal herido y es más peligroso". Y reitera que el equipo de Marcelino estará limitado por la final jugada el domingo en Arabia Saudí contra el Real Madrid "no tiene el mismo punch. Creo que va a plantar cara pero no sé hasta qué minuto. Si es capaz de marcar en esos primeros minutos, puede ir adelante, pero si no, sufrirá".