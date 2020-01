Dani Olmo confirma la oferta del Fútbol Club Barcelona

El extremo formado en la cantera del Barça Dani Olmo ha hablado para el periódico L'Esportiu y se ha mostrado muy contento por la oferta del club azulgrana. El jugador, que ya tuvo una oferta del Atlético de Madrid el pasado verano y no llegó a concretarse asegura “a día de hoy, tengo entendido que sólo han llegado dos ofertas. La primera fue del Borussia Moenchengladbach, en febrero pasado. Y, la segunda, es del FC Barcelona. Me hace feliz que los rumores se hayan convertido en una propuesta concreta y que el Barça se replantee la posibilidad de hacerme volver a casa. Pasé seis años en la Masia y me enseñaron valores para toda la vida”. El FC Barcelona admite el interés por el extremo formado en su cantera pero asegura que no hay una oferta formal todavía

Dani Olmo confirma que su actual club, el Dinamo de Zagreb está dispuesto a dejarle marchar esta temporada “he hecho méritos para dar un paso más en mi carrera. El Dinamo está de acuerdo que ya he tocado techo en Croacia. Y está abierto a escuchar ofertas”. A sus 21 años, Olmo tiene ganas de dar un paso más en su carrera. Aspira a dejar el Dinamo en este mismo mercado de invierno. “Si hay acuerdo entre clubes, es mejor salir ahora“, advierte. Su cláusula de rescisión es de 40 millones, una cifra demasiado elevada para un jugador que llegaría al Barça en el papel de cuarto o quinto delantero. Olmo asegura "no sé si el Barça me quiere ahora o en verano, eso es tema de mis representantes".

El extremo tiene como objetivo jugar la Eurocopa con España, después de debutar con La Roja en la pasada convocatoria marcando un gol contra Malta “mi objetivo es ir a la Eurocopa.Y se me hará difícil si en los próximos seis meses si sólo juego una competición menor, como la de Croacia. Quiero dar un paso adelante. Y no sólo para ir a la Eurocopa, también para seguir mejorando. No es que me esté ofreciendo, es que me veo preparado para dar un paso adelante en mi carrera”.

A los 16 años tomó la decisión de irse del Barça y fichar por el Dinamo. Al margen de la opción del Barça, Dani Olmo, que también fue pretendido por el Atlético de Madrid el pasado verano, asegura que primará el proyecto deportivo que le ofrezcan “no he puesto nunca el dinero por delante, me quiero sentir valorado también en este sentido. Tendré en cuenta la importancia que pueda tener en la plantilla, a corto plazo y en el futuro”. No esconde que “el estímulo más grande que puedo tener es entrenar y aprender junto a Messi. Por otra parte, mi trayectoria no ha sido sencilla: cogí una vía secundaria, que nadie había tomado antes, y aquí estoy. Todo ello me hace dar siempre una respuesta óptima ante la adversidad”.