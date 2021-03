Dani Juncadella en Esports COPE: "Alonso será un piloto muy sólido pero habrá que ver cómo responde su coche"

El piloto catalán que participa en el campeonato alemán de turismo con Mercedes ha analizado en Esports COPE el inicio del Mundial de Fórmula 1, que arranca este fin de semana con el Gran Premio de Baréin con el retorno de Fernando Alonso como gran atracción.

Mercedes parece que no ha hecho una gran pretemporada con Hamilton y Bottas pero Juncadella considera que "no sería inteligente dejarlos fuera de las apuestas para esta temporada porque han sido súpercompetitivos los últimos años y el coche seguro que será competitivo".

El ex piloto probador de fórmula 1 considera que "el gran favorito es Red Bull porque lo han demostrado y porque Verstappen se ha mostrado muy contento con el coche. Pero puede estar todo muy igualado".

Juncadella tiene dudas sobre cuál será el rendimiento de Fernando Alonso con el Renault Alpine "será un piloto muy sólido. Ya se ha visto en los test de pretemporada, lo que no sé es lo que pasará con el coche, parece que no es fácil de conducir. No sé si estará al nivel de Red Bull, Mercedes, Ferrari pero sería interesante".

Y añade "será mjuy interesante ver la lucha interna en Ferrari. Con la experiencia que tiene Carlos Sainz es un punto que juega a su favor. Baréin es un buen circuito para Leclerc, que seguramente dará la mejor versión en la primera carrera del año".