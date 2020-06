Dani Horcas en Esports COPE: "No creo que Ansu Fati piense en marcharse del Barça"

El exentrenador de Ansu Fati en el equipo alevín del Barça Daniel Horcas ha valorado en Esports COPE el momento que vive el joven jugador. Ante la explosión del delantero de 17 años y el interés que pueda despertar en otros clubes, Horcas advierte que sería un "gran error" del FC Barcelona dejarle marchar, ni siquiera hacerle volver al filial para tener minutos "no contemplo ninguna de esas opciones. Volver al filial, después de haber marcado en Champions, o salir a otro club, lo vería un gran error".

Para Horcas, que mantiene una buena relación con Ansu, no hay peligro de se marche a otro equipo "a día de hoy no se va a distraer. Él está centrado y no creo que contemple nada de fuera, está feliz y se siente valorado. Espero que se quede muchos años". Ansu Fati cuenta con la complicidad de Leo Messi ya que se adapta perfectamente a su juego y además es representado por el hermano del argentino.

Dani Horcas destaca de Ansu Fati su personalidad "tiene la cabeza muy bien puesta" y también sus cualidades futbolísticas que ya demostraba con 11 años cuando él le entrenó "está demostrando una gran efectividad, marcando goles incluso en Champions. No nos sorprende a los que le conocemos".

El exentrenador de la cantera azulgrana le da un buen consejo "debe tener mucha paciencia. Es un chico de 17 años y debe tener la cabeza fría porque al final tiene el talento y lo está demostrando". Eso sí, Horcas espera que Setién le de más oportunidades "necesita tener una continuidad para seguir creciendo porque tiene mucho recorrido. Está demostrando con creces que está capacitado para tener continuidad en el primer equipo del Barça"

Dani Horcas era el segundo entrenador en un equipo alevín con mucho talento donde también estaban otros jugadores como Take Kubo, Eric García, Arnau Tenas o Iván Bravo. El técnico considera que el Barça se equivocó con el japonés del Real Madrid "fue un error dejar marchar a Kubo. Está demostrando en Mallorca que está rindiendo a un gran nivel".