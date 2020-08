Dani Fernández en Esports COPE: "Koeman tiene al mejor de la historia y sabrá adaptarse a él"

El exjugador del Barça Dani Fernández, que jugó a las órdenes de Koeman en el Feyenoord, considera que es una apuesta acertada "creo que es un momento complicado pero él sabe manejar estas situaciones. Ha sido una estrella como jugador y como entrenador tiene 20 años de experiencia".

Dani considera que Koeman hará cambios y los jugadores deberán aceptarlos "la plantilla debe saber asumir la edad que tiene y aceptar que alguien debe tomar las decisiones. Espero por el bien de todos los culés que nos salga una buena temporada".

Además añade que sabrá tratar a Leo Messi "tiene al mejor de la historia y sabrá adaptarse a él". Dani cree que el holandés buscará acompañar bien al argentino "el juego del equipo irá enfocado a Messi pero buscará el equilibrio para cuando no tenga el balón él, no sufrir tanto. Intentará hacer un buen fútbol y vistoso".

Aunque Dani lo tuvo como entrenador en su última temporada y se portó bien con él, el ex canterano asegura que Koeman no es amigo de los jugadores "él es profesional y exige rendimiento al jugador. No puedes pensar que es tu amigo del alma". Y añade que Koeman causa respeto en los jugadores porque fue una estrella "el respeto es mucho mayor porque era uno de mis ídolos de pequeño. Incluso le pregunté por la falta de Wembley porque quería saber de primera mano lo que sintió".

Para Dani Fernández, Koeman va a aportar una nueva visión sobre la cantera "lo que más me gusta es que apostará por la cantera, al ser holandés está acostumbrado. Va a llegar el momento de la gente de cantera y van a tener protagonismo. Es el entrenador ideal para lanzarse con la cantera y para lo que quiere la gente que es ver jugadores de la casa en el campo".