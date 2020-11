Dani Alves: "Me ofrecí para volver al Barça pero no tuvieron huevos para reconocer su error"

El ex jugador del Barcelona habló en RAC1 sobre su salida del club blaugrana en 2017 cuando se marchó gratis al acabar contrato y enfadado con la directiva de Josep Maria Bartomeu por el trato recibido.

Dani Alves explicó cómo fue toda la operación "me quisieron dejar marchar sin haber hablado conmigo, pero cuando se quedaron sin poder fichar corrieron a ofrecerme la renovación. Me pareció una falta de respeto".

También aseguró que él se ofreció para volver cuando abandonó el PSG en 2019 "me ofrecí al Barça para volver. Me fui a la Juve para demostrar que todavía tenía el nivel, quería volver, y el Barça me necesitaba. Debería haber venido libre, sin traspaso, pero no tuvieron pelotas para reconocer que se habían equivocado".

El brasileño de 37 años añade “Si me hubieran tratado como creía que merecía, hoy todavía seguiría jugando en el Barça. Amo a este club”. Sin embargo, reconoce que su casa siempre será Barcelona "siempre tengo en la cabeza que algún día, de alguna manera, volveré al Barça. Es un club que amo, la ciudad que es mi casa, donde quiero vivir. Aunque sea de aficionado, volveré. Seguro".

Alves también ha criticado la manera de llevar el club en los últimos años convirtiéndolo en una empresa más "el estilo del Barça está cambiando. El club ha perdido un poco su identidad y ahora tiene que pasar por un duro proceso para recuperarla". Y ha añadido “creo que el Barça sólo quiere ser un club comercial y de negocios ... comprar y vender jugadores. Cuando haces eso, pierdes la identidad. Creo que ese es el problema del Barcelona".

Dani no ha querido culpar directamente a Josep Maria Bartomeu sino que ha afirmado que el presidente azulgrana se rodeó de las personas equivocadas para asesorarse.

Alves también ha desvelado sus conversaciones con Leo Messi sobre marcharse del FC Barcelona y el consejo que le dio al argentino "le envié un mensaje a Messi para que no se fuese del Barcelona. Cuando me querían echar a mi él me dijo: '¿Dónde vas a estar mejor que en el Barcelona?', y yo se lo recordé esta vez a él".

Además, no duda en destacar a Messi a la misma altura que el escudo del Barça "Messi es tan grande como el escudo del Barça. Pero cuando miras alrededor y ves que todo es un desastre, es normal que quieras marchar. Lo que ha hecho es tan grande que deberían poner su nombre al estadio".