Danae Boronat ens presenta el seu llibre 'No las llames chicas, llámalas futbolistas"

Danae Boronat ens ha explicat a Esports COPE com el seu llibre 'No las llames chicas, llámalas futbolistas' ha acabat convertint-se en una crida contra la discriminació que han patit algunes jugadores d'èlit "el llibre volia ser una explicació de tot el que han hagut de superar les futbolistes extraordinàries que van arribar a vuitens de final del Mundial al 2019 i van plantar cara a la selecció d'Estats Units, però quan et poses a parlar amb elles, t'adones de situacions molt greus que han patit durant gairebé tres décades on el seleccionador les humiliava i les vexava".

El seleccionador espanyol era ignacio Quereda "un personatge que ni creia en el futbol femení, ni en les jugadores. Les tenia atemorides i amb poca autoestima. És necessari denunciar-ho per si hi ha situacions semblants i perquè encara no podem cantar victòria. He rebut trucades que m'han dit que de Queredas hi ha molts", explica Danae.

Per això la periodista remarca l'importància de denunciar-ho "si encara hi ha futbolistes que encara ho pateixen, han de denunciar-ho perquè mai ha estat admisible però menys ara quan la societat espanyola no tolera certes actituds, ni en la vida, ni en l'esport".

Danae creu que encara hi ha molta feina a fer a tots els sectors del món del futbol "periodistes, aficionats, dirigents del futbol. El llibre és una crida a tractar-les amb respecte. Igual que diem els homes de Koeman o de Zidane, elles són dones que necessiten que les respectin".

I destaca la frase de l'Alexia Putelles a la portada del llibre on afirma que la seva valentia i la sort les ha portat on són, però que "encara necessiten més reconeixement i respecte per escurçar la distància sideral entre com es tracta el futbol masculí i el femení, per part dels clubs, de les federacions, els aficionats, els mitjans i tothom".

Danae Boronat signarà el seu llibre en aquesta diada de Sant Jordi a la Joieria Tiffanys de Passeig de Gràcia de 5 a 8 de la tarda.