La curiosa respuesta de Laporta a una información de El Confidencial

El ex presidente del FC Barcelona Joan Laporta ha salido al paso de una información publicada hace dos días por El Confidencial en la que se aseguraba que el abogado habría visitado Carles Puigdemont en Perpiñán para solicitarle su ayuda en las elecciones del club azulgrana, que deben disputarse el próximo verano de 2021.

Laporta estaría intentando impulsar una candidatura conjunta con otro candidato, Víctor Font, que cuenta con apoyos importantes como Xavi Hernández. La candidatura estaría avalada por el presidente de Mediapro Jaume Roures e intentaría aunar las fuerzas independentistas de Catalunya para recuperar la presidencia del Barça.

Joan Laporta ha realizado este jueves un hilo en twitter para desmentir esta información, con una curiosa imagen suya, sonriente y descansando en una hamaca. El ex presidente asegura que "hay determinados grupos de poder que tienen miedo de que vuelva a presidir el Barça y devolver la ilusión al barcelonismo".

Además asegura que "la noticia de El Confidencial es, simplemente, mentira. Yo no he pedido ayuda a nadie. I menos a un amigo como @KRLS (Puigdemont), con la situación que está viviendo. A los amigos con dificultades se les ayuda, no se les pide ayuda".

Y Laporta, que ya ha dicho en varias ocasiones que está preparando su equipo para presentarse a las elecciones en 2021, añade "si decido presentarme al Barça, lo haré por mí mismo y sin tener gente detrás que me mueva los hilos. Siempre he actuado así, dando la cara y decidiendo por mí mismo".