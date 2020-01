La cruyffada de Setién en Ibiza acabó bien por poco

Quique Setién sigue probando nuevos sistemas con el Barça y en su segundo partido rozó el desastre. El técnico hizo gala de su cruyffismo introduciendo importantes cambios en el equipo. La falta de adaptación de los jugadores a sus ideas y las complicaciones de un rival combativo como el Ibiza en uncampo de césped artificial estuvieron cerca de causar la eliminación del Barça en la Copa del Rey. Pero apareció la flor de Cruyff para salvar los peores momentos.

El Barça persistió en la idea de la posesión, como decía Guardiola y como destacón Setién al finalizar el partido "muchas veces no tendremos la fortuna de marcar al principio, pero teniendo el balón como lo hemos tenido acabas desgastando al rival y en la segunda parte hemos encontrado los espacios y hemos encontrado el acierto que nos ha faltado en la primera. Los partidos duran 90 minutos. Estoy muy contento porque el equipo ha seguido insistiendo, es verdad que no hemos tenido la claridad pero no era un partido nada fácil".

Setién dejó en Barcelona a Messi, Busquets y Piqué y además volvió a innovar con la alineación. Salió otra vez con el sistema 3-5-2, pero esta vez con la línea de centrales inédita formada por Sergi Roberto, Lenglet y Junior. Con Semedo y Carles Pérez abriendo las bandas, en el centro del campo se encontraron De Jong, Rakitic y Riqui Puig, señalado en el gol del Ibiza por falta de intensidad en la marca. Arriba, Ansu Fati se chocaba contra la intensidad del Ibiza y Griezmann no apareció hasta la segunda parte. Setién hacía autocrítica "nos ha costado mucho encontrar el camino de su portería, hemos estado bastante imprecisos, con muchas pérdidas, hemos perdido confianza y les hemos dado opciones a ellos". El técnico añadía "al encontrarnos con un gol en contra hay jugadores que se han precipitado un poco al querer ir hacia adelante demasiado rápido y eso le ha dado alas al rival".

En la segunda parte, los cambios le dieron más consistencia al Barça. Entraron Jordi Alba, asistente en el gol de la victoria, Arturo Vidal y Arthur Melo, fundamental para dar tranquilidad al equipo y mantener el control del balón. Setién destacaba el gran partido que había hecho el rival "son partidos trampa. El rival aprieta mucho porque es una opción importante para ellos superarnos y se entregan al máximo. No hemos tenido la clarividencia para gestionar algunos momentos de otra manera"

Tras el partido se acentúa el debate sobre si el Barça debe fichar un '9' para sustituir a Suárez. La pobre actuación de Ansu Fati, que todavía se está adaptando a lo que le pide Setién, deja dudas, aunque el técnico prefiere tener paciencia con el canterano "tenemos que ver cómo evouciona en nuestra manera de enternder las cosas. Según lo que veamos tendrá más o menos protagonismo".

El Barça no tendrá mucho tiempo para analizar porque el sábado llega la primera prueba de fuego importante para Setién: el Barça visita uno de los campos donde más le cuesta ganar, Mestalla, se enfrentará al Valencia en el partido destacado de la jornada a las 16.00 horas.