La crisi de les xarxes al FC Barcelona encara no està tancada

La crisi oberta al FC Barcelona pel contracte del club amb I3 Ventures i els atacs a persones de l'entorn blaugrana a través de les xarxes encara no s'ha tancat. De fet, arrel de les informacions destapades per SER Barcelona el club ha encarregat una auditoria externa a PwC (PriceWaterhouseCoopers) per investigar l'activitat de l'empresa i els contactes que tenia amb determinades persones dintre l'entitat.

Tal com va informar Víctor Navarro a Esports COPE, el president Bartomeu va rebre pressions dels seus directius que el van obligar a suspendre de sou i feina el seu home de confiança Jaume Masferrer, responsable de l'Àrea de Presidència. El grup de directius molestos, encapçalats per Emili Rousaud, qui ha de ser el candidat continuïsta a les próximes eleccions al FC Barcelona, també va reclamar a Bartomeu una auditoria externa i un peritatge econòmic i funcional de la situació.

Les pressions es van produir a la reunió informal de directius que es va celebrar divendres passat que es va allargar més de sis hores i on els directius van demanar explicacions al president per la darrera crisi viscuda al club.

Els acords d'aquesta reunió s'han de ratificar en Junta Directiva formal, però el club està dilatant la convocatòria per tenir els resultats de l'auditoria externa i poder-los valorar a la reunió. La Junta havia de celebrar-se aquest dijous, però segons explica Víctor Navarro, la convocatòria anirà per llarg i la Junta podria produir-se d'aquí a dues setmanes com a mínim.

D'aquest manera, la Junta no interferiria la marxa de l'equip en aquesta setmana trascendent amb els compromisos de Champions i contra el Real Madrid al Bernabéu. L'eliminatòria contra el Nàpols es resoldrà el 18 de març i veurem si la Junta s'ajorna encara més a aquella setmana.