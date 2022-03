"Creo que el futuro de Haaland puede estar en la Liga española"

El periodista alemán Miguel Gutiérrez ha pasado por Esports COPE para opinar sobre el futuro del delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland, que es una de las estrellas de próximo mercado de fichajes.

Miguel Gutiérrez mantiene dudas sobre cuál será su destino pero tiene una intuición "el jugador nunca se ha pronunciado, lo único que se puede hacer es especular. Yo palpito que su futuro puede estar en la Liga española. Parece que el Madrid podría estar mejor posicionado por un tema económico y de planificación deportiva de la próxima temporada".

Tampoco descarta la opción del Barça "el Dortmund ha tenido una buena relación con el Barça en los últimos años con operaciones como Dembélé, Paco Alcácer, Mateu Morey, que sigue en el Dortmund, Sergi Gómez. Todo es posible y si el Barcelona quiere al jugador, tiene que convencerle para que él le diga al Dortmund "me he decidido por el Barcelona"".

Cree Miguel Gutiérrez que la mejora del equipo de Xavi Hernández podría influir en su decisión "él nunca se ha pronunciado, quizás porque no se ha decidido. No va a tener problema de ficha, ya gane 25 o 25 millones al año, tiene el futuro asegurado. Yo creo que el proyecto deportivo es importante y Haaland estará observando la evolución de las últimas semanas del Barcelona para tomar su decisión ".

El periodista considera que no el futbolista no debería coincidir con Mbappé en el Madrid "si Haaland tiene la ambición de ser Balón de Oro, sobre el papel le conviene ser rival de Mbappé. Pero está claro que como él nunca se ha pronunciado". Y añade "si preguntas a un jugador alemán cuál es el club de ensueño para jugar no cres que esté el City, sí estarían el Madrid, el Barcelona, Livepool y el Bayern Munich" .

Miguel Gutiérrez explica los problemas de lesiones de Haaland esta temporada "ha tenido lesiones que mosquean porque son pequeñas. Ahora sí que lleva un tiempo más largo, pero ha tenido una rotura fibrilar por aquí, otra por allá. Hay que tener en cuenta que Haaland llegó con 19 años al Borussia Dortmund, en una época en que se estaba formando. Allí lo sabían y lo cuidaron, tenían una eminencia de la medicina alemana, el doctor Marcus Brown. Por tanto no es una cuestión de club sino más bien de su cuerpo, pero creo que a medio largo plazo no debería ser una preocupación para el club donde juegue".

También se refiere a la famos cláusula de escape de 75 millones "el Dortmund lo fichó bajo la condición que en verano de 2022 le dejaría salir. El tema de la cláusula es un pacto entre caballeros y el padre y representante, que va de la mano de Mino Raiola, están mirando opciones y en las próximas semanas el Dortmund tiene que saber su decisión para buscar un recambio de ciertas garantías".