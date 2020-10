"No creo que Bartomeu dimita"

A l'Esports COPE de dimarts, Tomás Guasch i Emilio Pérez de Rozas debaten sobre la situació de Josep Maria Bartomeu després que la Generalitat ha autoritzat a celebrar el referèndum del vot de censura amb garanties sanitàries.

El portaveu de la plataforma 'Més que una moció' Marc Duch reitera que Bartomeu ha de dimitir o convocar el referèndum per aquest cap de setmana. En cas contrari, espera que dimiteixi per no haver estat capaç de garantir un dret democràtic dels socis del FC Barcelona que es votar.

Manuel Oliveros ens saluda des de Turí, preparat per viure la prèvia del partit de Champions d'aquest dimecres Juventus-Barça. Helena Condis ens explica que el Barça ha presentat una reclamació en contra del VAR a la Federació Espanyola.

El programa Esports COPE us acompanya de dilluns a divendres de 15.05 a 16.00 hores amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

Amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip repassem l'actualitat del Barça, l'Espanyol, el Girona i el Sabadell.

Analitzem les notícies en blaugrana, escotem les entrevistes amb els protagonistes i les opinions dels millors col·laboradors del programa. No et pots perdre el debat Esports COPE amb els millors tertulians: Poli, Minguella, Tomás Guasch, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas i Dani Senabre, entre d'altres.

Ens pots escoltar a les emissores de COPE Catalunya i Andorra, al lloc web de COPE i a les aplicacions mòbils.

També tenim espai per l'actualitat poliesportiva amb especial atenció als equips i esportistes catalans.

A més pots participar en les nostres enquestes a Twitter al perfil oficial @ESPORTSCOPE i tenir opció a guanyar premis especials.