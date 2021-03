Creix l'optimisme perquè Marc Márquez estigui a la primera cursa del Mundial a Catar

Marc Márquez ha tornat a pujar-se a una moto RC 213V-S per provar el seu estat de forma de cara a l'inici del Mundial de Motociclisme que arrenca el 28 de març a Catar.

Després de les proves al Circuit de Montmeló, el missatge de Márquez a les xarxes socials era optimista: "hacía tiempo que no disfrutaba tanto!".

Hacía tiempo que no disfrutaba tanto! ✊��

It has been a while since I enjoyed so much! #stepbysteppic.twitter.com/wIGxgH3Aw6