"La gestió de Laporta com a president és bastant atacable i em sorprèn que els altres candidats no ho facin"

Aquest dimarts, repassem la prèvia del Barça-Sevilla, tornada de semifinals de la Copa del Rei que es disputa aquest dimecres al Camp Nou. Escoltem Ronald Koeman que no descarta la sorprenent presència de Pedri a la convocatòria.

Helena Condis ens explica que el canari vol jugar demà perquè té molt bones sensacions. Jose Manuel Oliva ens porta l'última hora del Sevilla amb la incògnita posada en la recuperació de Lucas Ocampos.

Al debat, Emilio Pérez de Rozas i Joaquim Luna pentinen l'actualitat blaugrana amb les sospites que genera l'actuació dels Mossos en aquesta setmana electoral i enmig del marc general que viu Catalunya.

Quique Iglesias ens explica que és possible que RDT arribi pel partit de divendres contra l'Oviedo, però no de titular. El davanter està treballant per poder estar a la convocatòria.

Albert Díez ens porta l'actualitat del món del bàsquet i Juan Arias l'última hora del CN Barceloneta, que ha perdut a Budapest contra el Ferencvaros hongarès.

