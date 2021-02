"No em crec que el Barça i el Madrid no fitxin res a l'estiu"

Comentem amb la nostra parella de tertulians del dimarts la fi de contracte de Messi al Barça i de Sergio Ramos al Real Madrid. El central andalús ha rebutjat l'oferta de renovació de Florentino Pérez i es parla de possibles ofertes de l'estranger, mentres el capità del Barça esperarà a final de temporada per decidir el seu futur.

Tomás Guasch assegura que "no em crec que el Barça i el Real Madrid no fitxin res a l'estiu. El Barça seguirà amb Martin Braithwaite de davanter?". Emilio Pérez de Rozas lamenta la persecució que ha patit Messi amb la publicació del seu salari "Lewis Hamilton renova per Mercedes per 47 milions de dólars i ningú aixeca la veu".

Analitzem si l'ensopegada de l'Atlético de Madrid contra el Celta pot obrir la Lliga i si el Barça serà capaç de superar aquest tram complicat de la temporada amb els enfrontaments contra Sevilla i PSG amb un equip limitat per les baixes, especialment en defensa amb Araújo i Dest, esperant el retorn de Gerard Piqué.