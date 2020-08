Coutinho: "No sé si en el Barça pero tengo ganas de trabajar duro para hacer un gran año"

El jugador del FC Barcelona cedido al Bayern Philippe Coutinho habló para los micrófonos de Movistar tras conquistar la Champions este domingo con el equipo bávaro y no dejó muy claro si su futuro pasa por el Barça “no he pensado en esto. No sé si en el Barça pero tengo ganas de trabajar duro para hacer un gran año. A ver qué pasa”.

Está previsto que Ronald Koeman le llame estos días. El holandés le dirá si cuenta con él de cara a su proyecto en el conjunto azulgrana después de esta cesión en el equipo alemán. Coutinho prefería celebrar el triunfo “hemos hecho una gran temporada. Nos hemos preparado muy bien desde el principio y creo que nos hemos merecido este triunfo. Estamos muy contentos".

Al término del partido, se vio a Coutinho hablando con su compatriota Neymar, visiblemente afectado por la derrota sufrida "a Neymar le he dicho que ha hecho una grandísima temporada y que es un gran jugador. Va a pelear muchas otras veces tanto por esto como por el título de mejor jugador del mundo".

El brasileño compartió más tarde su decepción en las redes sociales.

