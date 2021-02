"Umtiti està fora de forma i la defensa del Barça és un drama"

Aquest dijous analitzem els problemes del Barça a Sevilla en la derrota per 2 a 0 que complica la classificació per la final de la Copa del Rei. Al debat, Dani Senabre i Junior Minguella s'enfronten per la necessitat de veure les coses amb optimisme.

Entrevistem el cap de campanya de Joan Laporta Lluís Carrasco per analitzar la última hora electoral on Víctor Font començaa pujar el to contra els seus rivals.

Amb Quique Iglesias valorem el mal moment d'Adrián Embarba i les seves opcions de ser suplent diumenge contra el Mallorca.

Albert Díez ens porta les declaracions de Sarunas Jasikevicius abans de debutar a la Copa del Rei de bàsquet contra Unicaja.

Juan Arias ens explica la surrealista 'peineta' que ha fet una aficionada a Rafa Nadal en el seu partit de segona ronda a l'Open d'Austràlia.

Quique Iglesias ens explica la presentació de La Vuelta ciclista a espanya que no passarà per Catalunya.

