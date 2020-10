Jordi Farré: "Ojalá dimita Bartomeu y nos ahorremos el trance del referéndum"

Aquest dimecres analitzem la moció de censura contra Bartomeu després que s'han validat les 16.521 signatures de socis necessàries per tirar-la endavant. Busquem les reaccions de l'impulsor Jordi Farré, de Josep Triadó i del precandidat Lluís Fernàndez Alà. Hauria de dimitir Bartomeu? Quan podria celebrar-se el referèndum?

També us expliquem com ha encaixar la plantilla del Barça la segona rebaixa salarial que planteja el club. Debatem si és possible que algun jugador demani rescissió de contracte davanr d'aquesta mesura amb l'advocat Jacinto Vicente i el periodista de Mundo Deportivo Miguel Rico.

Quique Iglesias ens explica els últims moviments de mercat de l'Espanyol amb la cessió de Vadillo i la rebaixa salarial de David López. També repassem les incorporacions de Girona i de Sabadell en el tancament de la finestra.

