"El comportamiento modélico de Messi tenía que contar"

Aquest dimarts us expliquem que el Barça presentarà recurs a Apel·lació després que Competició ha imposat una sanció de dos partits a Leo Messi per la seva expulsió a la Supercopa. Informa Isaac Fouto que no hi haurà reducció perquè la sanció és la mínima.

També analitzem les paraules d'Eder Sarabia en la seva presentació amb el FC Andorra, sobre la seva relació amb Messi i amb record emocionat per Quique Setién. Iván Álvarez ens analitza aquest canvi d'entrenador quan l'equip anava segon a la classificació.

Us informem de la decisió de la Generalitat de permetre el vot per correu, fet que permetrà que les eleccions a la presidència del FC Barcelona puguin comptar amb aquest sistema el 7 de març, però no amb el vot electrònic.

Al 'Debat Esports COPE' Tomás Guasch i Emilio Pérez de Rozas pentinen l'actualitat blaugrana amb la seva personalitat particular.

Escoltem les paraules del jugador del RCD Espanyol Leandro Cabrera en roda de premsa, les declaracions de la tennista Paula Badosa confinada a Melbourne i analitzem el possible acord de Thomas Heurtel amb el Real Madrid.

