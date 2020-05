Com serà el play off exprés pels equips de Segona B i Tercera?

La crisi del coronavirus ha deixat sense finalitzar les competicions, entre elles les de Segona B i Tercera, on hi havia encara moltes coses en joc. La Federació Espanyola de Futbol ha decidit que les competicions no professionals se suspenen sense descensos i que els ascensos s'hauran de decidir en un play off exprés entre els cuatre primers classificats de cada grup.

Al Grup III de Segona B, els equips que jugaran el play off exprés d'ascens a Segona A seran: Castelló, Barça B, Sabadell i Cornellà. En queda fora el Lleida Esportiu, que era cinquè i ja ha anunciat que denunciarà la decisió de la Federació. Tampoc podran aspirar Olot i Espanyol B, setè i vuitè classificats abans de l'aturada de les competicions. El play off es jugarà a una seu única que podria ser El Pinatar a Múrcia. El sistema de competició contemplaria tres eliminatòries. No hi hauria prórroga i penals perquè en cas d'empat, passaria l'equip millor classificat en la fase regular.

Al Grup V de Tercera Divisió, els quatre primers són: Hospitalet, Terrassa, Sant Andreu i Europa. La fase es disputaria en tres partits, semifinals de dos partits i final, a disputar-se en caps de setmana consecutius en una seu única.

D'aquesta manera, la Segona B passaria a tenir 100 equips, dividits en 5 grups la propera temporada. La comissió delegada de la RFEF ho ha de ratificar tot entre dijous i divendres.

EL SISTEMA DE COMPETICIÓ PER ASCENS A SEGONA A

Primera eliminatòria: primers contra primers, segons contra quarts i tercers contra tercers

Segona eliminatòria: sorteig segons normativa entre els vencedors (primers contra segons, tercers o quarts)

Tercera eliminatòria: sorteig entre els vencedors que s'enfronten en dues finals