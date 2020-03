El Col·legi de Metges de Barcelona agraeix el gest de Pep Guardiola en la lluita contra el coronavirus

L'ex entrenador del FC Barcelona Pep Guardiola ha estat un dels esportistes més generosos a l'hora de fer una donació personal en la lluita contra el coronavirus. El tècnic del Manchester City ha aportat un milió d'euros a la Fundació Àngel Soler Daniel per la compra de material sanitari. Es tracta d'una institució del Col·legi de Metges de Barcelona amb seu a Sabadell, inspirada en la figura del metge del Bergadà Àngel Soler Daniel, que va cursar estudis primaris a Santpedor, localitat natal de Guardiola.

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Padrós, ha volgut agrair la donació del tècnic català a través d'Esports COPE: "El Col·legi de Metges de Barcelona va iniciar fa uns dies una campanya de donacions amb l'objetiu de recollir material mèdic i aportacions econòmiques, tant dels metges com sobre tot de la població en general per la compra de material i d'equipaments sanitaris que en aquest moment ens està mancant tant als centres, com als professionals. Fins ahir hi havíem recollit 33.000 euros i hem gaudit d'una aportació molt important per part de l'ex entrenador del FC Barcelona i actualment del Manchester City Pep Guardiola, que ha estat una injecció molt gran per intentar assolir aquests objectius".

El Col·legi de Metges ofereix un número de telèfon de contacte i un número de compte corrent per fer les donacions.

#COVID19 #JoActuo Si disposeu de material sanitari o equipament de protecció i/o de recursos per produir material sanitari

✍️donaciocovid19@comb.cat

��935 678 700

Aportacions econòmiques: ES66 0182 4383 9002 0185 8057 + dades personals i contacte

GRÀCIES! https://t.co/J0XFpi1s4n pic.twitter.com/BNcPzDqEqz — Col·legi Metges BCN (@COMBarcelona) March 23, 2020

Després de la donació de Pep Guardiola aquest dimecres, també s'ha sabut que Leo Messi ha fet la mateixa aportació de un milió d'euros en la lluita pel coronavirus a través de l'Hospital Clínic i un centre a l'Argentina.