"El club aplica su estrategia para evitar que los jugadores puedan pedir una rescisión de contrato"

En el 'Debat Esports COPE' del miércoles con Miguel Rico y Jacinto Vicente hemos abordado el tema de la rebaja salarial que pretende el Barça y la negativa de los jugadores a sentarse en la Mesa de negociación conjunta.

El abogado Jacinto Vicente considera que la negativa de los jugadores tiene sentido al tratarse de "contratos diferentes" al resto de trabajadores del club. Jacinto explica que no ve factible que un jugador pueda rescindir contrato después de una rebaja salarial porque "no sólo debe haber un desacuerdo por el salario, sino que debería existir un incumplimiento por parte del club. En ese sentido, el club tiene mecanismos para no incurrir en incumplimiento y evitar que se acojan a esa posibilidad".

En ese sentido, Jacinto Vicente considera que el club está siguiendo su estrategia para evitar la rescinsión unilateral de algún jugador "supongo que han elegido jugadores que consideran importantes para el club y les han ofrecido cobrar lo mismo pero en más tiempo".

Miguel Rico apunta que "lo responsable es evitar hacerse daño y encontrar una solución" y añade "el error se cometió hace tiempo al hacer unos contratos siderales que comprometían la estabilidad exconómica del club".

Respecto a la victoria del Barça contra el Ferencváros, el periodista de Mundo Deportivo confiesa que siente "una especial debilidad por Pedri". También confiesa que "yo no pondría a Antoine Griezmann en el Clásico, aunque creo que Koeman lo pondrá".

