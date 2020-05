Carles Rexach: "Veo imposible que Neymar vuelva al Barcelona"

El asesor a la presidencia del FC Barcelona, Carles Rexach, ha dicho en Esports COPE que le parece inviable el fichaje de Neymar por el club azulgrana teniendo en cuenta el contexto mundial “analizando la situación actual yo creo que es imposible que vuelva a Barcelona, es inviable”. El técnico añade que Neymar se equivocó “creo que se ha dado cuenta de la trascendencia que tiene el Barcelona. Si marcaba un gol daba la vuelta al mucho cuatro veces, ahora en París pasa más desapercibido”.

Sobre si cambiaría Arthur por Pjanic, que es una de las operaciones que se contemplan en Barcelona, Rexach no se moja “que lo contesten los técnicos. Yo creo que habrá muy pocos movimientos porque todos los equipos quedarán tocados económicamente. Habrá más cambio de cromos”.

Sobre la posibilidad de que la temporada actual no pueda acabarse y el Barça pudiese ser proclamado campeón, Rexach prefiere que la competición se dispute “mi opinión es que cuando se empiece a jugar, sea cuando sea, la única solución es que se retome la competición en la situación que quedó”. Charly no le ve sentido a empezar la próxima temporada sin acabar la vigente “soy partidario de que se acabe esta temporada, aunque sea en septiembre, porque si empiezas la siguiente y hay otro un rebrote, será más complicado. Lo que más me preocupa es que cada uno dice la suya, yo prefiero no ver las noticias”.

El exjugador del Barça considera que jugar a puerta cerrada será triste “cuando juegas un partido de entrenamiento no tiene el encanto de jugar con público. El público te anima, te hace vibrar, te lleva hacia adelante. Será un poco descafeinado”. Rexach asegura que si él jugase ahora “no tendría miedo. Primero porque hay mucho control y después porque jugar en un campo abierto y sin público no tiene tanto riesgo. Se puede complicar más cuando bajas de categorías, por ejemplo en Tercera División. Cuanto más alto estás, más controlado estás”.

Sobre los últimos problemas en la junta directiva del Barça y las intenciones de Joan Laporta de presentarse a las próximas elecciones en 2021, Rexach lo mira con tranquilidad “el fútbol se rige por los resultados. La cosa se complica cuando el Barça no gana. Entonces surgen estas discusiones, pero ahora yo creo que la cosa está muy fría y la gente está esperando que vuelva el fútbol”.

Sobre la situación excepcional del coronavirus, Charly reconoce “me da respeto. Cuando no me acuerdo y veo que la gente se aparta al pasar por la calle, ves que pasa algo. Estuve 40 días sin salir, ni a tirar la basura”. Siendo un hombre activo, explica que va encontrando actividades para entretenerse “me distraigo viendo partidos de hace años y el otro día arreglé unas fotografías”.