Charly Rexach en Esports COPE: "Yo continuaría con Koeman un año más"

Charly Rexach ha valorado en Esports COPE el debate abierto sobre el futuro del banquillo del FC Barcelona. El exjugador, técnico y asesor del club asegura que "yo continuaría con Koeman un año más. ¿A quién vas a fichar? Se habla de Xavi, que tiene un perfil ideal, pero ya tendrá tiempo de venir. Es lo que pienso, pero yo no mando".

El consejo que Charly le daría a Xavi es "vísteme despacio que tengo prisa". Considera que el de Terrassa debería esperar un tiempo para convertirse en entrenador del primer equipo "Xavi entrenará al Barça y seguro que lo hará muy bien, pero tiene que entrenar con un proyecto totalmente nuevo. Ahora hay 10 jugadores que han jugado con él y esa complicidad es difícil de llevar. Si hay gente nueva y no existe ese compadreo es más fácil hacer fundionar un equipo. Si lo coge mañana no pasa nada, pero yo le diría que se esperase un año o dos". Añade Rexach que es necesario tener una distancia entre entrenador y jugadores "a Koeman, el 90% de la plantilla le debe llamar de usted, si no hay ese respeto, cuesta más mandar".

Considera que el técnico de Terrassa podría acabar quemado "imagínate que mañana llega Xavi, o quién sea, y la cosa no funciona. ¿Otra vez cambiarás de entrenador? Es lo mismo que pasó con Valverde, que en un momento quemamos dos entrenadores. Las prisas no son buenas en nada, ni en el fútbol porque los resultados no dependen sólo del entrenador".

Además, el que fue asesor a la presidencia con Josep Maria Bartomeu considera que la llegada de Xavi no garantiza resultados "seguro que si yo cojo un equipo, o Xavi, o Guardiola, jugará bien. Pero una cosa es jugar bien a fútbol y otra es ganar partidos. Con Koeman se ha jugado bien algunos partidos como el de la Real Sociedad, la final de Copa, pero no ha tenido continuidad. Los altibajos son de un equipo que está descompensado y no está hecho".

Rexach considera que el problema del Barça este año ha sido de plantilla, no de técnico "no es culpa del entrenador. Me gustó el fichaje de Koeman porque es un tío con personalidad, como los holandeses, que si tienen que sentar a un tío lo sientan. Ha cambiado un poco el sistema, ha tenido muchas críticas, pero él ha hecho lo suoy. Los sistemas los hacen buenos los jugadores". Y añade que le han faltado jugadores diferenciales para sorprender a los rivales "el Barça en algunos partidos ha querido cambiar cosas y no ha tenido los jugadores para hacerlo".

Para Rexach, la solución a corto plazo es mantener al holandés y regenerar la plantilla "ahora hay que darle a Koeman los jugadores que pide y después pedirle resultados".

Respecto a la remontada del Barça en LaLiga considera que se ha debido a la bajada de nivel del Atlético "el que perdería LaLiga es el Atlético. Lo otro era soñar" y asegura que desde principio de curso "pensaba que el Atlético iba a ganar LaLiga con 7 u 8 puntos de ventaja porque el Real Madrid y el Barça estaban en una temporada experimental. Se va a ganar con pocos puntos, ha sido una Liga de poco nivel".