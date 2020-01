César Sánchez: "No sé si Neto está al nivel de Oblak o Courtois pero está en un buen momento"

El exportero de Real Madrid, Valencia, Villareal y Zaragoza entre otros equipos pasó por los micrófonos de Esports COPE. César Sánchez es colaborador habitual del Tiempo de Juego de la Cadena COPE y una de las voces más autorizadas del país comentando partidos de fútbol y, por supuesto, de porteros.

Primero quiso repasar la actualidad, que pasa necesariamente por la Supercopa de España en Arabia Saudí. César "como deportistas nos hemos de quedar con dos semifinales con dos partidazos, el resto de las cuestiones están muy debatidas, yo creo que va a coger, más allá de las circunstancias, de los repartos, la elección de la sede e incluso, de los equipos", afirmó el exportero. Sobre los cuatro combinados también dijo: "nos dan dos partidazos que van a ser muy interesantes y que están muy abiertos, cosa que en otro momento de la temporada no sería así, cualquiera se puede llevar esta Supercopa, está muy abierta con Valencia, Madrid, Barça y Atlético".

César no quiso entrar en polémicas sobre la sede pero sí que dejo claro, como uno de los embajadores de La Liga más importantes, que "tenemos una dimensión internacional hay que entender que tenemos un producto que se vende de forma global y que nos permite tener acceso a las grandes figuras mundiales; además también es bueno que en un momento puntual podamos mostrar al mundo en aquello que somos buenos", explicó en Esports COPE.

Sobre los dos equipos aparentemente menos favoritos, Valencia y Atlético de Madrid dijo: "ambos tienen un punto más de motivación, hay que ver como se afronta este modelo distinto con dos partidos en poco tiempo pero a nadie se le escapa que Barça y Madrid están pensando más en el título liguero y la Champions, y para Valencia y Atlético puede ser la primera oportunidad de conseguir ese título ya que pueden entender que La Liga está un poco más lejos", comentó.

Y sobre la portería del Barça, que ocupará hasta que se recupere Ter Stegen el brasileño Neto, dijo: "ya jugó el domingo pasado donde no pudo hacer grandes cosas y ya tuvo una buena actuación contra el Inter, es un gran portero, no sólo ha parado también ha conseguido puntos, algo que también le está sucediendo a Courtois", a lo que añadió "el Barça ha hecho una buena inversión en Neto, cuando haces una inversión en un portero con un rol secundario es cuando sucede algo como esto y empiezas a valorar tener porteros de garantías, no sé si está a la altura de Oblak y Courtois pero sí a un nivel altísimo". Y sobre el exportero suplente del Barça, Cillesen, y la comparación "bueno ambos porteros son de un nivel muy similar, da la sensación que Neto para un poco más, pero Cillesen va a tener una buena progresión", sentenció César Sánchez en Esports COPE.