Cayetano Pérez (Uni Girona): "La propera temporada serà de 16 equips i el títol ha quedat desert"

La Federación Española de Baloncesto (FEB) i els clubs de Lliga Femenina Endesa han acordat, després de la reunió telemática celebrada aquest dilluns, que la competició es dóna per finalitzada sense descensos, però amb dos ascensos de la Lliga Femenina 2. D'aquesta manera la próxima temporada la competició tindrà dos participantd més, s'amplia fins a 16 equips.

Segons explica el president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez, en unes declaracions a la web del club català, el títol quedarà desert. L'Uni estava segon a la classificació a només una victòria del Perfumerías Avenida de Salamanca, després de 22 jornades disputades fins que es va decretar l'estat d'alarma. Cal destacar que just abans, el 8 de març, el Perfumerías va guanyar la final de la Copa del Reina superant l'Uni Girona per 76-58 a Salamanca. Abans d'això, les catalanes havien guanyat quatre dels últims cinc enfrontaments contra les castellanes en aquest clàssic del bàsquet femení.

L'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que es trobava a la zona baixa de la classificació, fora de la zona de descens, no haurà de lluitar per mantenir-se a la màxima competició espanyola perquè no hi haurà descensos.

La FEB assegura en un comunicat que s'adreçarà als clubs implicats per explicar com serà el procediment per resoldre la present competició i l'anunciarà durant aquesta setmana.

Cal recordar que la Lliga ACB ha anunciat que farà un Play-off de 12 equips per decidir el campió de la competició i que diverses ciutats espanyoles, entre elles Barcelona, s'han ofert per acollir aquesta fase final que es disputarà en una única seu. Andorra també ha ofert les seves instal·lacions com a espai més segur davant la pandèmia.

