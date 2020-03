Cayetano Pérez en Esports COPE: “No pondremos en peligro a ninguna persona”

El Uni Girona se encuentra entre los equipos afectados por las recomendaciones del Consejo de Deportes ante la amenaza del coronavirus. Su enfrentamiento en cuartos de final de la Eurocup contra el Reyer Venezia Mestre está en el punto de mira. De momento, el partido de ida se jugará a puerta cerrada la semana que viene en Italia, pero la duda está en si el partido de vuelta del 19 de marzo en Fontajau también deberá celebrarse sin aficionados en las gradas.

El presidente del Uni Girona Cayetano Pérez insiste en Esports COPE en que quieren jugar ese partido contra el Venezia en casa “nosotros como club queremos jugar con nuestra afición y si hace falta adquiriremos el compromiso de no vender entradas a gente que venga de fuera”. Las autoridades ya han obligado a jugar a puerta cerrada este jueves el partido Valencia-Armani Milán de Euroliga masculina en la Fonteta.

El presidente del Uni Girona confirma que están pendientes de las recomendaciones oficiales, pero asegura que todavía no tienen una orden concreta “esperamos una notificación en firme de la Generalitat que nos diga que se debe jugar a puerta cerrada, mientras tanto estamos con la incertidumbre”.

Cayetano Pérez lamenta la afectación económica que supondría para el club no poder abrir el Pabellón de Fontajau al público “es un golpe más después de todo lo que hemos sufrido con las inundaciones. Hemos perdido mucho y nos ha creado un agujero en el presupuesto de esta temporada. El hecho de jugar a puerta cerrada supondría una pérdida de ingresos de bar, ticketing y tiendas. De todas formas, nosotros no pondremos en peligro a ninguna persona”.

Además el presidente del Uni Girona considera que no se puede tratar a todos los deportes por igual “nos han metido en el mismo saco y esto no es fútbol. Las aficiones no se desplazan, como mucho 10 o 12 personas acompañan a los equipos. Si hay que hablar con Venecia para decirles que no se facilitan entradas, se haría”.

El equipo catalán mantienen los planes de viajar a Italia la semana que viene tal como estaba previsto para disputar el partido de ida contra el Venezia el 12 de marzo “FIBA nos acaba de confirmar que jugaremos en Venecia, que no hay cambio de escenario, pero lo que sí nos dicen es que seguramente se jugará a puerta cerrada”.