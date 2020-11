Carlos de Pena en Esports COPE: "Estamos rezando para que no se suspenda el partido"

El jugador del Dinamo de Kiev Carlos de Pena ha explicado en Esports COPE que "estamos rezando para que no se suspenda el partido", a la espera de conocer los resultados de las pruebas PCR a las que se ha sometido toda la plantilla del equipo ucraniano esta mañana en su hotel de concentración en Barcelona.El partido peligra porque si algún jugador de la primera plantilla diese positivo por coronavirus no se alcanzaría el mínimo exigido por la UEFA (13 jugadores de la lista A) y el partido debería aplazarse.

Carlos de Pena asegura que los jugadores que han viajado a Barcelona no tuvieron más contacto con los contagiados "hicimos un test el domingo en el que salieron los positivos y los compañeros quedaron aislados. El último contacto fue el sábado en el partido de nuestra liga. Los que viajamos somos todos negativos y también el personal. Ninguno hemos tenido síntomas de nada, ya sé que los futbolistas solemos ser asintomáticos pero esperemos que no salgan más positivos".

El uruguayo asegura que saldrán a competir a pesar de las bajas "cualquier equipo que tenga tantas bajas no está en una situación ideal. Hay entre 3 o 5 que son titulares habituales con el capitán que también está sancionado. Los jugadores que estamos tenemos capacidades y siempre digo que en el futbol somos once contra once y vamos a salir a dar pelea"

Carlos de Pena lamenta jugar en un estadio vacío "es una pena jugar en el Camp Nou sin público. No quita que este momento sea ilusionante, por jugar un partido de Champions contra el Barcelona. Estuve en el partido de Champions hace dos años con 3 a 0 como espectador". Pero para el jugador del Dinamo, el retorno del público a los estadios no es ahora una prioridad porque por delante está la salud "en Ucrania jugábamos con público, pero se canceló ya la semana pasada. Es la última de las prioridades que haya público en los estadios".

El jugador uruguayo nos ha explicado el tour que ha hecho el equipo esta mañana visitando Barcelona sin salir del autobús "se me hacía un poco raro el tour por Barcelona en el idioma ruso. Fue un tour de una hora, lindo para los chicos que no la habían visitado, yo ya he estado varias veces y es una ciudad que me encanta".