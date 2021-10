Carlos de Pena en Esports COPE: "Se le ha faltado el respeto al Barcelona"

El jugador uruguayo del Dinamo de Kiev Carlos de Pena ha analizado en Esports COPE el partido que su equipo disputará este miércoles en el Camp Nou contra el FC Barcelona (18:45 horas), correspondiente a la tercera jornada de la Champions League "los dos equipos necesitamos sumar así que va a ser decisivo para ambos, esperemos que con resultado positivo para nosotros".

El delantero agradece que vuelva el público al Camp Nou sin restricciones para este partido, a diferencia del curso pasado en que también se enfrentaron al equipo de Koeman "el año pasado nos tocó jugar sin público. Ahora cambia, es un plus, forma parte del show. Va a ser totalmete distinto. Además el Barcelona ya no tiene jugadores como Griezmann o Messi, pero sigue teniendo jugadores importantes".

Carlos de Pena es compatriota del central azulgrana Ronald Araujo que sigue de baja para este partido "ayer hablé con él, lamentablemente no podrá estar. Me hubiese gustado verle en el campo, le deseo lo mejor como compatriota y que se recupere pronto".

El uruguayo confiesa que algo han preparado para tratar de frenar al FC Barcelona pero puntualiza que no sólo deben centrarse en defender a Ansu Fati "es uno de los casos de jugadores jóvenes que están despuntando, pero también tienen a Memphis y Gavi. Hay que analizarlos como conjunto y tratar de hacer lo mejor para contrarrestarlos".

El jugador del Dinamo hace una reflexión para aquellos que consideran que el FC Barcelona ya no es favorito para competir la Champions "el Barcelona siempre es el Barcelona. Los equipos tienen momentos buenos y malo y no hay ningún equipo invencible. Creo que se le ha faltado el respeto en los últimos tiempos porque sigue siendo un equipo grande aunque las últimas actuaciones no han sido las esperadas. Nosotros trataremos de dar lo mejor para llevarnos un resultado positivo".