Carles Tusquets: "Económicamente hubiese sido deseable vender a Messi en verano"

El presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona Carles Tusquets ha explicado en RAC1 que "vender a Messi este verano habría sido deseable, económicamente. El dirigente asegura que el club se hubiese beneficiado por lo que dejaría de pagar al crack argentino y por los ingresos que hubiesen permitido mejorar la "pésima" situación económica del club y hubiesen ayudado a adecuar el límite salarial que marca LaLiga.

"Habría que consensuarlo con el cuerpo técnico" ha añadido Tusquets sobre esa operación. Al mismo tiempo que explica que se ha reunido con el director deportivo Ramon Planes y Ronald Koeman para comunicarles que sólo podrán fichar en enero si antes se venden futbolistas.

En ese sentido se ha referido a las palabras de Neymar asegurando que quisiera volver a jugar con Messi y Tusquets ha asegurado que "sólo podría venir gratis o si el futuro presidente hace un milagro. Si no se vende, no hay dinero para fichar. Sería inasumible".

Tusquets ha explicado que "nos han llegado a la mesa algunas facturas de la anterior Junta que no queremos firmar porque no creemos que estén bien formuladas ni que se ajusten a precio de mercado". También ha revelado que han destinado una partida a reparaciones en el Camp Nou porque se han desprendido algunos "cascotes" de la estructura y no sería seguro para celebrar las votaciones el 24 de enero.

Carles Tusquets también se ha referido a las elecciones que deben celebrarse el 24 de enero en 10 sedes diferentes "si Dios quiere y el bicho lo permite", que por primera vez en la historia se celebrarán también fuera de Catalunya y "está consensuado con la Generalitat porque no queríamos que se solapasen con las elecciones al Parlament y dependeremos de otras comunidades".

Ha adelantado que habrá sedes en Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Andorra, Madrid, València, Palma y Sevilla.