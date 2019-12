Carles Rexach en Esports Cope: "Messi es de otra galaxia"

El hombre que firmó el primer contrato de Leo Messi con el Barça en una servilleta de papel, Carles Rexach, ha destacado la figura del argentino en una entrevista concedida a Esports Cope “Messi come aparte. Es de otra galaxia”. Para el ex jugador y entrenador del Barça, los números le avalan “hace 12 años que está en primera línea y es el que juega más partidos, marca más goles, da más asistencias, gana más títulos. Eso es lo que se puede medir. Tendría que haber ganado algún Balón de Oro más”.

Rexach además destaca la capacidad resolutiva de Messi como ayer en el Wanda Metropolitano “es oportuno porque cuando el partido está 0-0, marca el primer gol”. Para el técnico, el 10 azulgrana todavía puede seguir tiempo al máximo nivel “como mínimo le quedan tres años más. Ha aprendido a dosificarse y aparece en los partidos para sentenciarlos”. Sobre el futuro opina que “es casi imposible que salga otro Messi. El Barça siempre está con opción de buscar jugadores de primera línea pero Messi es de otra galaxia”.

El exjugador y técnico analiza que uno de los problemas del juego del Barça esta temporada es que le cuesta mandar en los partidos y bajar el ritmo cuando la situación lo requiere “este año le cuesta todavía saber a lo que debe jugar en cada momento”. Uno de los motivos es la falta de continuidad en las alineaciones “el Barça estaba acostumbrado a jugar con Busquets, Xavi e Iniesta y ahora lo mejor sería encontrar un centro del campo parecido a ese. Quizás le falta encontrar el centro del campo definiivo y a partir de ahí empezar a rotar”.

Rexach también se ha mojado sobre la posibilidad de que Rakitic salga en el mercado de invierno “yo me quedaría a Rakitic. Quizás ahora está un poco desmoralizado pero eso se soluciona jugando tres partidos seguidos”. Además se ha referido a la estrella emergente de esta temporada “Ansu Fati no puede ser titular hora, sino que debe tener minutos cuando los partidos estén resultos. No se le puede cargar con la responsabilidad de solucionar las cosas porque es demasiado para él”.