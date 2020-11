Carles Rexach en Esports COPE: "Messi siempre sabía que tenía a Suárez ahí"

El exjugador y entrenador del Barça Carles Rexach ha explicado en Esports COPE la polémica surgida por la finalización de su contrato como asesor a la presidencia del club y ha valorado el inicio de temporada del equipo de Ronald Koeman.

Rexach considera que Messi está echando de menos a Luis Suárez "Messi siempre sabía que tenía a Suárez allá. Era un delantero más estático, pero ahora el Barça ya no tiene este perfil". Pero el técnico considera que "no se equivocó Koeman. El Barça no quiso que siguiese por sus razones y hay que agradecerle lo que nos dio. Mientras no marque goles contra nosotros, le deseo lo mejor".

Sobre el capitán del Barça, Rexach considera que está mejorando poco a poco "Messi ha empezado un poco más flojo. Yo creo que la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero creo que el último partido ya estuvo bien con su gol y su asistencia. Con Koeman, Messi juega un poco atrasado y el equipo se resiente, pero ahora con Dembélé y Ansu Fati quizás se encuentre mejor".

Algunos medios han publicado que el Barça había echado a Rexach de su cargo como asesor a la presidencia y Charly lo lamenta "el que lo ha dicho, lo ha dicho con mala leche. No me han echado. Yo tenía contrato de año en año, de enero a diciembre, y ya he acabado, he cobrado en febrero y en septiembre, con reducción del 50% por la pandemia".

Rexach considera que es una cuestión natural que él salga del club tras la marcha de Josep Maria Bartomeu y para no condicionar al nuevo presidente "será cuestión de que me digan si quieren que yo esté allí. El tema es que la persona que tenga que entrar no tenga el problema de indemnizarme. En los años que llevo aquí nunca he querido firmar más de un año, yo estoy contento y el club también. La Gestora si quería ahorrarse dinero no lo ha conseguido porque yo ya había cobrado. Lo han hecho mal por la imagen que han dado de que la gente se marcha mal. He hablado con Tusquets para aclarar el tema". Y Charly añade dolido "me sabe mal porque parece que todo el mundo sale rebotado del Barça".

Rexach ha lamentado también que un grupo de socios planteasen una moción de censura "no me hizo ninguna gracia. Los problemas siempre salen cuando no se ganan y ya empezó a ir mal con la salida de Valverde. Se gestionó mal. Luego se perdió LaLiga y al final todo se complicó". El ex del Barça no va a dar apoyo a ningún precandidato en las elecciones "a mi me interesa que el que quiera salir me llame si quiere que esté con él".

Charly ha valorado positivamente el nuevo proyecto con Koeman "veo al equipo con mejoría. Ronald poco a poco va encontrando el equipo. Es un año extraño, esto de jugar sin público es una cosa descafeinada, la gente no aprieta". Y considera que el técnico holandés tiene las cosas claras "Koeman ha marcado la línea de lo que se debe hacer, dando algo de margen a los jugadores pero con una línea recta".