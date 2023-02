Carles Duran a Esports COPE: "La pressió és per Barça i Madrid"

L'entrenador del Joventut de Badalona Carles Duran ha atès 'Esports COPE' poques hores abans que arrenqui la Copa del Rei de bàsquet a Badalona, on aquest torneig torna 39 anys després.

La Penya debutarà a quarts de final contra Baskonia divendres (21:30) i Carles Duran asegura que "estem bé, amb ganes de començar i amb la il·lusió de jugar a casa nostra".

El tècnic de la Penya es mostra satisfet pel sorteig que els ha fet jugar els quarts de final divendres "el primer partit és molt fred i divendres l'últim serà espectacular, per sort el podem jugar nosaltres".

Explica el que suposa a efectes pràcticas jugar aquesta Copa a l'Olímpic de Badalona "m'ha afectat que no hem pogut entrenar amb normalitat, però no crec que haguem de tenir cap pressió. La pressió és pel Barça o pel Madrid que són els favorits. Nosaltres hem d'intentar jugar el nostre millor bàsquet. Posar-nos pressió seria un error".

El sorteig també ha portat que el Barça i el Real Madrid avancin per l'altra part del quadre, fet que podria facilitar que la Penya arribi a la final "segurament, però tot passa per guanyar Baskonia. No volia Barça ni Real Madrid en el primer partit".

L'eliminatòria entre els verdinegres i els bascos es considera la més igualada d'aquesta Copa, i el tècnic també ho veu així "jo crec que està al 50%. És un equip molt competitiu i molt alegre, estan competint molt bé en dues competicions, però crec que vem demostrar que els podem guanyar, encara que no ho vem fer. El millor caràcter de Baskonia, l'hem de combatre amb el nostre millor joc".

Carles Duran espera una versió molt intensa del seu equip "els he demanat il·lusió i valentia. Divendres hem de sortir a per totes, ens hem de bolcar 40 minuts".