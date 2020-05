Nick Calathes interesa al Barça pero no a cualquier precio

El jugador griego del Panathinaikos Nick Calathes es una de las piezas codiciadas del mercado y tiene varios clubs pretendiendo su fichaje. Entre ellos, el FC Barcelona reconoce el interés por el base, que vendría a ocupar la plaza dejada por Malcom Delaney. El club azulgrana reconoce también que han hablado con su representante, el mismo de Kostas Sloukas, el base de Fenerbahçe. Otro de los jugadores cotizados este año.

Calathes tiene contrato con el club griego pero parece complicado que puedan pagarle los 2,2 millones de euros que gana. En el Barça aseguran que el jugador interesa pero no a cualquier precio. No saben si podrán afrontar la operación, teniendo en cuenta que todavía no saben el presupuesto que destinará en club a la sección de baloncesto.

El Barça niega el acuerdo con Calathes, después el periodista Nikos Varlas de Eurohoops ha publicado que el club azulgrana le ha puesto delante al base griego un contrato de tres años por un global de 5,5 millones de dólares netos, lo que vendría a ser al actual cambio unos 5 millones de euros netos.

El base griego tiene un año más de contrato con el Panathinaikos, donde ha jugado las últimas cinco temporadas, pero el club ateniense atraviesa una delicada situación económica, que incluso le está haciendo plantearse dejar la Euroliga y sumarse a la Champions League. El club verde intentó renegociar el contrato de Calathes, proponiéndole bajar su sueldo anual a 1,8 millones. Sin embargo, el base rechazó esa posibilidad sobre todo por el dinero que todavía le adeuda el club. Todo apunta a que ambas partes pactarán la salida del jugador en los próximos días, una vez ya se conoce que la Euroliga no se reanudará.