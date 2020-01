Quique Setién ha estat el gran protagonista del dia i en la seva presentació a l'Auditori 1899 ha parlat sobre il·lusió, espectacle, cantera i les relacions que tindrà amb els seus jugadors "la relación va a ser buena pero cada uno tiene que estar en su sitio".

Al programa d'aquest dimarts hem escoltat el millor de la roda de premsa i les millors opinions dels nostres comentaristes Tomàs Guasch, Joaquim Luna i Ferran Correas. Hem sabut on neix el divorci entre Valverde i el Barça i per què Mauricio Pochettino no ha estat l'escollit.

També hem repassat el sorteig de Copa del Rei i els emparellaments dels equips catalans.

En l'actualitat poliesportiva repassem el partit del Barça de bàsquet, el Dakar, l'Europeu d'handbol i el debut de la selecció espanyola a l'Europeu de Waterpolo.

