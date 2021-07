Busquets, Alba i Braithwaite s'incorporen a l'equip

Els espanyols Sergi Busquets i Jordi Alba, i el danès Martin Braithwaite, els tres semifinalistes de l’Eurocopa, s’han incorporat aquest matí als entrenaments sota les ordres de Ronald Koeman. Amb aquesta incorporació només faltarà que se sumin els argentins Kun Agüero i Leo Messi, que arriba avui a Barcelona, i el brasiler Emerson. Es té previst que comencin a entrenar a la Ciutat Esportiva a partir del dia 2 d’agost, a falta que l’equip torni d’Alemanya.

El grup ha completat una sessió matinal al camp Tito Vilanova amb tots els futbolistes disponibles abans de posar rumb a Alemanya, on es farà un stage de pretemporada. El dissabte s’enfrontaran a l’Stuttgart i el dia 4 serà el torn del Salzburg. Busquets, Alba i Braithwaite han entrat a la llista de convocats que s’ha fet oficial aquest matí. Una llista que, tal com s’esperava, encara compta amb molts jugadors del filial com Nico, Demir o Manaj. El que no ha entrat a la convocatòria és Ilaix Moriba, que encara té pendent de resoldre el seu futur amb el club.