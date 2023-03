Buscant el favorit del 'Clásico', a 'Esports COPE'

Al programa de dijous, repassem la prèvia del 'Clásico', analitzem les opcions amb l'exmadridista Santiago Cañizares, també passem per Madrid per escoltar que han dit els àrbitres en la roda de premsa que han convocat, debatem al 'Pedregar' amb Dani Senabre i Junior Minguella, escoltem el porter de l'Espanyol Pachecho i l'entrenador del Girona Míchel, us expliquem el fitxatge del fill de Ronaldinho pel Barça i tota l'actualitat poliesportiva de la jornada.

Helena Condis ens porta l'última hora del Barça amb el dubte de Thomas Christensen, que va rebre un cop al turmell a l'últim entrenament i s'haurà de valorar abans del partit si pot disputar aquest duel de màxima competició, corresponent a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei.





Miguel Ángel Díaz ens explica les baixes del Real Madrid i quin equip pot treure Ancelotti per mirar de treure un bon resultat pel partit de tornada al Camp Nou el 5 d'abril.

A l'Espanyol, compareix en roda de premsa el porter Fernando Pacheco, un dels protagonistes de la millora que està experimentant l'equip en les últimes setmanes.





I al Girona, parla en roda de premsa l'entrenador Míchel, en la prèvia d'un altre partit lluny de Montilivi que jugarà l'equip dissabte a Getafe.