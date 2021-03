Bolo Zenden en Esports COPE: "Memphis Depay y Wijnaldum pueden aportar experiencia al Barça de Koeman"

El exjugador del Barça Boudewijn Zenden ha defendido en Esports COPE que el deseo de Ronald Koeman de fichar a Memphis Depay y a Georginio Wjnaldum no responde a que sean sus paisanos "si Ronald ficha jugadores no es porque son holandeses. Quiere jugadores de calidad y también que se ajusten a la filosofía del Barça. Depay y Wijnaldum además tienen experiencia que pueden aportar al equipo".

Zenden considera además que es importante que el entrenador tenga poder de decisión en los fichajes "me parece bastante lógico que el entrenador tenga palabra cuando quiera fichar a un jugador. Si el departamento de fichajes trae a alguien que el entrenador no va a querer, puedes generar una polémica".

El técnico que trabaja en la cantera del PSV holandés también ha celebrado que el Barça mantenga la confianza en Koeman con la llegada de Laporta "los resultados en el inicio no eran buenos y me preocupaba que hubiese dejado Holanda para ir al club de sus amores y no le diesen tiempo para demostrar cosas. Estoy contento porque ahora ya es así".

Celebra Zenden que el Barça se haya recuperado en la lucha por LaLiga "parece que el Barça ha entrado en un mar más tranquilo. De repente se ve que está a cuatro puntos en LaLiga y estamos ahí, todavía hay mucho que jugar y esto es también gracias a Ronald y a su equipo".

Con el exfutbolista holandés también recordamos la figura de johan Cruyff y su influencia en la historia del barça "desde el primer día que Johan llegó a Barcelona puso un sello de identidad en el club que no se ha ido ni se va a marchar. Todos los que trabajaron con él, como Pep Guardiola, siguen con la filosofía de Johan. Eso muestra que él tocó la esencia del fútbol".

Zenden lamenta que Johan no pueda ver a su hijo Jordi ocupando un cargo en la secretaría técnica en el nuevo proyecto de Laporta "que Jordi pueda regresar al Barça y continuar con la filosofía de su padre es muy especial. Es triste que el gran Johan no pueda ver a su hijo en esa posición en el Barça".