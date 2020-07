Bernardino Serrano 'Mino' en Esports COPE: "Los jugadores del Espanyol deben salir a morder"

El excapitán del Espanyol Bernardino Serrano 'Mino' ha dicho en Esports COPE que el Espanyol no debe salir derrotado esta noche en el derbi contra el Barça "a lo mejor podemos ganar en el Camp Nou. Se le puede dar una alegría a la afición ganando al Barcelona. El profesional no puede salir derrotado nunca. Hay que salir hoy sabiendo que la situación no es fácil pero que se le puede dar una alegría a la afición. El profesional tiene que salir a morder". Y añade "si hoy le ganas al Barcelona no cambia la situación a medio plazo, pero das una alegría y le fastidias los objetivos al rival".

Mino era el capitán en el último descenso del Espanyol en la temporada 92-93 contra el Racing, donde precisamente Quique Setién era el capitán del equipo cántabro "Quique ya era un mítico del Racing. Forma parte del destino. No creo que entonces tuviese en mente ser entrenador del Barça. Son equipos que dan muy pocas opciones y son pocos los que pueden entrenar allí".

El exjugador blanquiazul considera que sería vital para el Espanyol volver a ascender la próxima temporada y destaca que el club es un histórico en la máxima categoría "es el quinto equipo que más veces estuvo en Primera. Es un orgullo para un equipo que es una familia y no es uno de los grandes por capacidad económica. Habláis del Valencia, el Sevilla, pero lo que debemos conseguir es volver la próxima temporada para minimizar el efecto económico".

En ese sentido, Mino recuerda que su Espanyol sufrió en Segunda tras el descenso "no fue fácil. La adaptación a la Segunda División nos costó al principio, tuvimos una crisis de resultados pero teníamos unos mimbres porque mantuvimos a jugadores que aseguraban gol".

Ese Espanyol fichó a Jose Antonio Camacho, que luego estivo muchos años en el club, ahora Mino no sabe cuál sería el entrenador ideal pero piensa en un hombre como Pochettino "no sé, Mauricio estuvo en las féminas del Espanyol y hacía falta un técnico que conociese la cantera. Pasó muchos jugadores a la primera plantilla porque ese es un soporte para el club. Tienes que buscar un buen modelo. Siempre que tienes una idea, un modelo y una trayectoria de trabajo eso te mantiene".

Mino lanza un mensaje optimista de cara al futuro del club "yo hablo con gente del club y me cuentan que se ha dado un vuelco a una situación económica que no era buena hace unos años. Eso es una oportunidad para ser positivos. El primer año del descenso mantienes una base y si consigues volver a ascender se minimiza. Incluso teniendo los mejores gestores se puede caer, pero hay que tener una buena base".