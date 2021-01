Benito Almirante: "No és el millor moment per celebrar les eleccions a la presidència del Barça"

El debat sobre la data de les eleccions a la presidència del FC Barcelona està obert i Esports COPE ha recollit l'opinió de Benito Almirante, cap de malaties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebrón.

Almirante assegura que no és aconsellable des del punt de vista sanitari la celebració dels comicis el dia 24 de gener "tots els indicadors empitjoren i és pràcticament segur que estaran pitjor en les properes setmanes". El doctor afegeix que les dades d'aques dimarts són preocupants "hi ha una certa acumulació pel cap de setmana, però hi ha 3.000 casos nous al dia a Catalunya i això és molt rellevant".

Benito Almirante és conscient que la decisió d'ajornar les eleccions es prendrà tenint en compte "qüestions emocionals, administratives, polítiques" però assegura que "des del punt de vista sanitari i epidemiològic no es el millor moment. Hi ha circumstàncies com la climatologia que fa que tothom estigui tancat i en sales dintre d'un estadi o en els passadissos de l'Estadi hi ha massa risc. També les tasses de transmissió són molt altes, un pot ser assiptomàtic però s'ha d'evitar la transmissió per la convivència en un espai tancat. I el tercer condicionant és que el volum de persones vacunades és petit encara". Per això conclou que "si es pot evitar qualsevo agrupació de persones seria aconsellable".

Benito Almirante considera que les eleccions no són una activitat imprescindible que no es pugui ajornar "la majoria d'activitat de risc del dia a dia són difícilment evitables, però l'activitat de votació d'un president d'una entitat és aplaçable. Dintre de quatre mesos estarem millor que avui, per raons climatològiques i de la vacuna. Si hem estat fent esforços durant tants mesos, ara no vindrà de quatre mesos. És possible que tinguem un milió de vacunats i un percentatge alt seran socis del Barça per la seva edat i la seva movilitat"A les últimes eleccions van ser 47.000 persones les que van anar a votar,

Malgrat que les votacions es puguin repartir en 10 punts per tot el territori per mantenir les mesures de seguretat, Almirante creu que és un risc innecessari "també pensàvem que al Nadal ho podríem fer bé i no passaria res, però sí que ha passat. Jo valoraria la possibilitat d'aplaçar-les com s'ha fet amb altres comicis".