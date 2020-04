El FC Barcelona y el RCD Espanyol, preparados para empezar a realizar los tests de coronavirus a los jugadores

Los dos clubes catalanes de Primera División, FC Barcelona y RCD Espanyol, ya tienen preparados los protocolos para que sus jugadores y personal alrededor del equipo puedan pasar los tests de coronavirus a partir del 28 de abril.

El próximo martes empezarán las pruebas a jugadores y técnicos, que acudirán a la Ciudad Deportiva en diferentes horarios. Se les harán, entre otros controles, las pruebas PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”).

Estas pruebas son diferentes a los tests rápidos. Consiste en analizar una muestra respiratoria en el laboratorio de microbiología. Si la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo. Así, se sabría que ese paciente tiene Covid-19. En cambio, si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada. Aunque si existe cierta sospecha clínica importante, se debe realizar otra prueba. De esta manera, se asegura que el paciente no está infectado por el virus.

En el caso del FC Barcelona, después de las primeras pruebas a jugadores y técnicos, más adelante se realizarán también a personal auxiliar y prensa del primer equipo de manera progresiva hasta que empiecen los entrenamientos, que podrían ser el 4 o el 11 de mayo.

En el caso de algunos jugadores, tendrán que regresar a Barcelona. Como Martin Braithwaite que se encuentra confinado en su casa de Madrid y que vivía en un hotel en la Ciudad Condal y también Frenkie De Jong, que se marchó a Holanda a pasar el confinamiento con su familia.

En la misma situación se encuentra el entrenador del RCD Espanyol Abelardo, que se desplazó a Gijón junto a sus familiares. El conjunto perico seguirá los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad para volver a los entrenamientos.