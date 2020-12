El CN Barcelona denuncia el 'biscotto' en la Eurocup de waterpolo

El CN Barcelona ha impugnado ante la Liga Europea (LEN) el desarrollo de su grupo de la Eurocopa en el que ha quedado eliminado tras una serie de circunstancias que huelen a 'biscotto'.

El CN Barcelona llegaba a la última jornada con todas las opciones de clasificarse porque sólo necesitaba ganar su partido contra el Panionios griego y que sus rivales, el Lille francés y el Zuglo húngaro no acabasen el otro partido del grupo empatando a más de 12 goles.

El equipo catalán ganó su duelo por 15-5 en la piscina de la Nova Escullera pero el otro duelo fue sorprendentemente repetido, después que el Zuglo se había impuesto por 8-7. El delegado de la LEN ordenó repetir el partido por alineación indebida de un jugador del conjunto húngalo y el duelo se fijó para después del partido del CN Barcelona, cuando los dos rivales ya sabían en resultado y sabían que necesitaban ese empate a más de 15 goles.

El partido repetido entre franceses y húngaros acabó con un sorprendente 15-15 y eso supone que la clasificación del grupo acababa en un triple empate a 5 puntos que eliminaba al CN Barcelona como tercer clasificado.

El club asegura que seguirá luchando por conseguir la clasificación para la Eurocup y ya ha recibido el apoyo de diferentes estamentos ante la situación irregular que se vivió este domingo.

Malgrat el nostre equip apareix com eliminat de la #EuroCup, la classificació final no està decidida a esperes de la reclamació duta a terme pel Club per tot el viscut avui a la Nova Escullera.



Gràcies a tots pel suport i missatges d’ànims. La lluita continua����#CNBisBIG#5palspic.twitter.com/OLBb8IkaoP