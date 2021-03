El Barça viaja a Manchester después que Apelación mantenga la sanción a Mapi León

El FC Barcelona ha viajado este martes a Manchester para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el City, manñana a las 17:00 horas, con la contundente ventaja del 3 a 0 de la ida.

El partido llega en plena polémica porque este lunes el Comité de Apelación de la RFEF ha desestimado el recurso que presentó el club azulgrana y mantiene la sanción de cuatro partidos a la central Mapi León por sus críticas al arbitraje después de su expulsión en el clásico del 31 de enero y a la ausencia de VAR en el fútbol femenino, a través de un twit en su cuenta personal. Los Servicios Jurídicos del Barça están estudiando el caso para intentar reducir la sanción a la central azulgrana.

Se trata de la primera sanción de este tipo para una jugadora en el fútbol español, a pesar que otras compañeras también han criticado las actuaciones arbitrales en otras ocasiones. El Comité de Competición actuó de oficio ante un comentario que se produjo el pasado mes de enero.

Como os gusta buscarme ��, sinceramente? A mi me daría vergüenza... Hoy me ha tocado a mi, pero es una tras otra, el otro día anularon dos goles que eran válidos al que hoy ha sido nuestro rival. Pero para que vamos a mejorar no?