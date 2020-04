El Barça satisfet per ser líder en l'aplicació de mesures econòmiques davant la crisi del coronavirus

Després de tota la polèmica, el FC Barcelona fa una lectura positiva i considera que ha estat una entitat líder en l'aplicació de les mesures econòmiques necessàries durant l'estat d'alarma. Coneixem més detalls sobre l'ERTO que s'aplicarà al club blaugrana.

Arturo Vidal mostra el seu costat més solidari donant suport a la campanya de Creu Roja de Xile.

Al RCDE Espanyol la bona notícia és que estat donat l'alta el sisè infectat per coronavirus, per tant ja estan tots recuperats. En la sèrie d'Herois que està compartint el club a través de les xarxes socials, el missatge de John Lauridsen anima a tots els pericos davant la complicada situació.

No ens oblidem els clubs de bàsquet com el Baxi Manresa, estudiant fer un ERTO, o l'Uni Girona, amb la marxa de quatre jugadores als seus països.

En l'apartat poliesportiu, coneixem casos curiosos d'esportistes que estan buscant-se la vida per seguir preparant els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Waterpolistes, nedadors, tiradors amb arc i ciclistes, entre d'altres, han de trobar solucions enginyoses. I també les inciatives solidàries més originals per lluitar contra el coronavirus.