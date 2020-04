El Barça reconeix interès per Timo Werner i Ndombélé

Helena Condis ens explica que el Barça reconeix l'interès en Timo Werner i Ndombélé per la propera temporada. Mentres, els clubs catalans esperen notificacions de la Lliga per saber quan podran començar a fer tests de coronavirus, un cop el Ministeri ha frenat les intencions inicials de Tebas per iniciar-los el próxim dimarts.

Albert Díez ens explica que el Barça de bàsquet prioritzarà l'Eurolliga si es produeix un solapament de dates entre la competició europea i la Lliga ACB. Juan Arias ens confirma que el FC Barcelona serà proclamat campió de la Lliga ASOBAL després de la reunió de la Federación Española de Balonmano aquesta tarda.

Durant la crisi del coronavirus, l'equip d'Esports COPE segueix treballant des de casa per portar-vos tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Cada dia, de dilluns a divendres a les 15.25 hores, us acompanyarem en una edició de butxaca de cinc minuts amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip.

Mantenim el nostre espai d'opinió amb els millors tertulians de Cadena Cope comentant les qüestions d'actualitat. Josep Maria Minguella, Miguel Rico, Tomás Guasch, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre i Toni Freixa estaran amb nosaltres durant la setmana.

Us expliquem com afronten aquesta situació complicada els clubs catalans. Els jugadors del Barça veuran reduït el seu sou? Com entrenen en aquests dies de confinament? Com treballa la Junta directiva del club per mirar de reformular els pressupostos de l'entitat?

Al RCD Espanyol coneixem l'última hora dels sis positius per coronavirus detectats entre jugadors i tècnics. També sabrem com reacciona el president Chen Yansheng des de la Xina i els aficionats pericos del gran gegant asiàtic.

No ens oblidem els clubs de bàsquet com el Baxi Manresa, estudiant fer un ERTO, o l'Uni Girona, amb la marxa de quatre jugadores als seus països.

En l'apartat poliesportiu, coneixem casos curiosos d'esportistes que estan buscant-se la vida per seguir preparant els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Waterpolistes, nedadors, tiradors amb arc i ciclistes, entre d'altres, han de trobar solucions enginyoses.

Després d'unes setmanes de fer edició de butxaca, Esports COPE ampliarà el seu horari dilluns i cada dia us acompanyarem amb 35 minuts de l'actualitat esportiva de casa nostra.